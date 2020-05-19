Коми предложили включить в единый регион в ходе слияния Архангельской области и НАО

Члены рабочей группы по объединению Архангельской области и Ненецкого округа (НАО) предложили включить в единый регион Республику Коми, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу рабочей группы от НАО Матвея Чупрова.

По его словам, эти регионы связаны исторически, географически и инфраструктурно, а некоторые участники рабочей группы высказвали идеи, что »«трешка» лучше, чем «двушка»».

Чупров отметил, что пока вопрос вызвала экономиечская целесообразность такого объединения.

Врио губернаторов Архангельской области и НАО ранее подписали меморандум о начале процесса объединения регионов.

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