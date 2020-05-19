Коми предложили включить в единый регион в ходе слияния Архангельской области и НАО
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Члены рабочей группы по объединению Архангельской области и Ненецкого округа (НАО) предложили включить в единый регион Республику Коми, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу рабочей группы от НАО Матвея Чупрова.
По его словам, эти регионы связаны исторически, географически и инфраструктурно, а некоторые участники рабочей группы высказвали идеи, что »«трешка» лучше, чем «двушка»».
Чупров отметил, что пока вопрос вызвала экономиечская целесообразность такого объединения.
Врио губернаторов Архангельской области и НАО ранее подписали меморандум о начале процесса объединения регионов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Совфеде оценили возможное слияние Архангельской области и НАО