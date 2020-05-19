Клинцевич и Ковитиди ответили Жириновскому на призыв ликвидировать Совфед

Предложение Владимира Жириновского ликвидировать Совет Федерации является не более чем популистским. Об этом «Газете.Ru» заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Совет Федерации является одним из столпов, на которых держится наше государство. Кому понадобилось сегодня эти столпы раскачивать? Популистские предложения относительно сокращения числа чиновников, сенаторов или депутатов — это очень заезженная тема. Люди устали от нее. Основы государственного устройства нужно чтить и хранить», — сказала она.

В свою очередь член Совфеда Франц Клинцевич предположил, что Жириновский не до конца понимает функции, возложенные на верхнюю палату.

«Я, будучи депутатом Госдумы, не до конца понимал, какой функционал выполняет Совет Федерации. Я бы тогда в какой-то степени с Жириновским согласился и не был бы однозначно против. В нынешних условиях я абсолютно убежден, что этот орган нужен. Госдума серьезно политизирована, она имеет серьезный политический окрас, а Совет Федерации – это палата регионов», — пояснил сенатор.

Ранее Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда, сокращения числа депутатов и чиновников всех уровней.

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