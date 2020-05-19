Медведев о праймериз ЕР: электронное голосование — современная технология сама по себе

Предварительное голосование в онлайн-формате позволит показать и легитимность процедуры, и обеспечить должный уровень открытости, заявил во вторник председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал во время онлайн-совещания на тему реализации кадрового проекта партии «Политстартап» и проведения процедуры предварительного голосования.

«В этом году предварительное голосование пройдет в режиме онлайн, это ни в коей мере не подрывает его значимость. Наоборот, это ответственное решение, чтобы избежать массовых контактов, чтобы защитить избирателей», — считает он.

По словам Медведева, «Единая Россия» активно внедряет цифровые решения, которые позволят в полной мере показать и легитимность процедуры предварительного голосования, а также обеспечить должный уровень открытости.

Уровень безопасности процедуры с точки зрения защиты персональных данных оценил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Именно эта компания участвовала в создании платформы, которая используется для проведения праймериз.

«Работа цифровой платформы в условиях реальных праймериз доказала свою эффективность и надежность, четкое соблюдение всех правил и процедур, которые обеспечивают прозрачность избирательного процесса и достоверность результатов», — заявил Осеевский, подчеркнув, что все ИТ-системы цифрового государства, которые будут использовать для идентификации избирателей, «конечно же, имеют сверхнадежную киберзащиту от действий хакеров и утечки чувствительных данных».

По состоянию на этот вторник, для участия в предварительном голосовании уже зарегистрировалось порядка 700 тысяч избирателей.

«Возможно, это самая большая группа поддержки в интернете, с которой «Единая Россия» может взаимодействовать не только в формате праймериз, — — отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества, политолог Константин Костин. — Это серьезное сообщество, которое может и должно оказывать существенное влияние на избирательные процессы и в онлайне, и в офлайне».

Политолог отметил, что несмотря на положительные результаты проекта партии, это лишь малая часть успеха — «Единой России», по его мнению, нужно продолжать разработку онлайн-сервисов, чтобы сделать коммуникацию с избирателем более удобной.

«Людей моложе 40 все сложнее привлечь на избирательные участки, а онлайн дает им возможность участвовать в политике. Становясь удобнее для избирателя, партия расширяет свою потенциальную электоральную базу», — сказал Константин Костин.

В свою очередь, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко отдельно остановился на составе кандидатов — среди порядка 5900 участников предварительного голосования в пять раз больше врачей, чем в прошлом году. А каждый третий кандидат занимается волонтерством.

«Те, кто занимается реальной работой в условиях пандемии, имеют больше шансов на успех, чем те, кто исключительно ведет агитацию в сети», — считает Евгений Минченко.

Еще один показатель — количество представителей малого и среднего бизнеса среди кандидатов — их почти половина. Дмитрий Медведев подчеркнул, что партия должна сохранить людей, которые пришли «не политическую карьеру делать, а реально помогать». Он назвал их высшим политическим капиталом, который можно накопить.