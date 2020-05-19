В Японии вновь назвали южную часть Курил «своими» территориями

Япония вновь назвала острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи своими «северными территориями». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Так, в своем ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» они обозначены как «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны».

Формулировка о принадлежности «четырех северных островов» Японии была в нем в 2018 году, однако в 2019 году ее убрали.

По мнению японских СМИ, такая трактовка говорит о желании Токио заключить мирный договор с Москвой и демонстрирует застой в переговорах между оппонентами.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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