Поклонская посоветовала Киеву провести референдум среди украинцев по Крыму

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что властям Киева пора провести референдум. Об этом пишет РИА «Новости».

По ее словам, это стоит сделать для того, чтобы узнать у самих украинцев, нравится ли им бесконечная «тягомотина с песней» про «оккупацию» Крыма.

Поклонская считает, что Украине нужно выстраивать свое будущее, учитывая сделанный выбор крымчан и Крым как субъект России.

Она отметила, что киевские политики способны лишь критиковать и ставить под сомнения выбор крымчан.

«Уверена, если бы у жителей Украины спросили, «поддерживают ли они бесконечный политический «плач Ярославны» и распил бюджета на «деоккупацию» Крыма», ответ был бы отрицательным», — произнесла Поклонская.

Депутат также добавила, что украинцы гораздо разумнее своих политиков и понимают, что необходимо заниматься развитием и укреплением страны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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