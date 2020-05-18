Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем

Генпрокурор США Уильям Барр обвинил компанию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, которые, по его словам, пытаются организовать слежку за гражданами, пишет РИА «Новости».

«Было много сообщений о том, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры данных, чтобы правительства этих (стран) могли организовать масштабную слежку», — заявил Барр

Также генпрокурор заявил, что политика Apple по защите персональных данных является неприемлемой и угрожает безопасности США. По словам Барра, Apple отказывается помогать спецслужбам взломать телефоны преступников.

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