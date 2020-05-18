Сын Трампа заявил, что коронавирус — это обман демократов

Сын 45-го президента США Дональда Трампа Эрик полагает, что демократы используют пандемию коронавируса, чтобы подорвать успех его отца. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Они [демократы] пытаются лишить его величайшего достояния, а именно того факта, что американцы любят его. Ведь он уважаем <...> и может собрать огромные толпы», — начал Эрик Трамп.

По его мнению, коронавирус — «сознательная стратегия», которая «волшебным образом» прекратится, когда перестанет быть политически целесообразной, то есть после президентских выборов в США в 2020 году.

«После 3 ноября коронавирус волшебным образом внезапно исчезнет», — утверждает сын главы государства.

Стоит отметить, что эта позиция не имеет научного обоснования и противоречит исследованиям экспертов во всем мире.

Число выявленных случаев коронавируса США превысило 1,5 млн человек. При этом выздоровели более 281 тыс. пациентов, скончались почти 90 тыс. человек.

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