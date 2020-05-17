Глава Афганистана и экс-премьер подписали соглашение о разделе власти

Президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер Абдулла Абдулла подписали соглашение о разделе власти. Об этом написал представитель президента Седик Седикки в Twitter.

«Политическое соглашение между президентом Гани и Абдуллой Абдуллой было только что подписано», — сообщил он.

Седикки добавил, что Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению. Члены его команды будут включены в кабинет министров.

Как пишет РИА «Новости», переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани принял присягу и официально вступил в должность 9 марта. Абдулла Абдулла не признал проигрыш и провел параллельную церемонию инаугурации как лидер государства. Гани отреагировал на это спустя два дня и упразднил должность главы правительства, которую занимал Абдулла.