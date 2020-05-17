Спикер Верховной Рады заявил, что вернуть Крым получится при усилении санкций

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина намерена вернуть Крым в состав своей территории с помощью международного давления и усиления экономических санкций, сообщает «Радио Свобода».

«Мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями и Донбасса, и Крыма. Потому что последние годы этот процесс отошел на второй план», — сказал Разумков.

По его словам, тема с возвращением Крыма не будет сниматься с повестки дня в стране ни при каких обстоятельствах, так как Украина не желает «оставлять или отдавать свои территории».

Он также отметил, что данный вопрос является трудным и быстро полуостров «реинтегрировать» не получится.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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