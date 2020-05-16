В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять

Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что состав Украины могут покинуть Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье, передает «Парламентская газета».

По его словам, Россию тревожит сложившаяся ситуация на Украине, при которой глава государства Владимир Зеленский по факту не управляет страной, а «определенные силы» могут расшатать государственность.

Кроме того, по мнению сенатора, до конца 2020 года Киев может объявить о выходе из Минских соглашений, так как украинские власти ничего не собираются делать для исполнения положений этого документа.

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