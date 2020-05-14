Трамп внес на рассмотрение кандидатуру посла США на Украине

Президент США Дональд Трамп представил кандидата на должность нового американского посла на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Так американский лидер предложил кандидатуру главы Германского фонда Маршалла США, генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона.

Кандидатура Дейтона была внесена на рассмотрение в Сенат.

Трамп ранее 2 мая заявил о своем намерении выдвинуть Дейтона на данный пост.

С 2010 года Дейтон руководит Европейским центром Исследований в области безопасности имени Джорджа Маршалла. С 2018 года он является старшим советником США по вопросам безопасности на Украине.

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