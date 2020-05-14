Трамп заявил, что очень разочарован в Китае

Американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox Business, что очень разочарован в Китае, а во время своего приезда в США в январе китайская делегация даже не упомянула о коронавирусной инфекции.

По словам президента, тогда COVID-19 «даже не был темой для обсуждения».

Ранее Трамп заявил, что намерен рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма «Об ответственности за COVID-19», предусматривающий введение санкций в отношении КНР.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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