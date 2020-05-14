Депутат рассказала о защите от коронавируса настойкой прополиса и блокатором вирусов
Заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова рассказала о защите от коронавируса с помощью настойки прополиса и блокатора вирусов.
В беседе с «Газетой.Ru» депутат пояснила, что эффективность блокаторов не доказана, однако есть примеры и положительного влияния.
«Ученые не пришли пока к единому мнению по поводу их применения. Одни утверждают, что это действительно мощное средство, другие говорят об эффекте плацебо. Ничего плохо я в этом не вижу. Эффект плацебо индивидуален. Есть много примеров его положительного влияния», — сказала Епифанова.
Депутат добавила, что в качестве профилактики она также принимает настойку прополиса.
«Мой хороший знакомый порекомендовал, поскольку я нахожусь в зоне риска заражения коронавирусом, принимать в качестве профилактики настойку прополиса», — заключила она.
В начале апреля блокатор вируса в виде бейджа, который можно носить на пиджаке, появился у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Позднее представитель Кремля отказался от блокатора из-за сообщений журналистов о его возможном негативном влиянии.
В интервью «Коммерсанту», которое Песков дал после заражения коронавирусом, он признал, что, возможно, снимать блокатор не стоило.
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