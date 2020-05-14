Депутат рассказала о защите от коронавируса настойкой прополиса и блокатором вирусов

Заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова рассказала о защите от коронавируса с помощью настойки прополиса и блокатора вирусов.

В беседе с «Газетой.Ru» депутат пояснила, что эффективность блокаторов не доказана, однако есть примеры и положительного влияния.

«Ученые не пришли пока к единому мнению по поводу их применения. Одни утверждают, что это действительно мощное средство, другие говорят об эффекте плацебо. Ничего плохо я в этом не вижу. Эффект плацебо индивидуален. Есть много примеров его положительного влияния», — сказала Епифанова.

Депутат добавила, что в качестве профилактики она также принимает настойку прополиса.

«Мой хороший знакомый порекомендовал, поскольку я нахожусь в зоне риска заражения коронавирусом, принимать в качестве профилактики настойку прополиса», — заключила она.

В начале апреля блокатор вируса в виде бейджа, который можно носить на пиджаке, появился у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Позднее представитель Кремля отказался от блокатора из-за сообщений журналистов о его возможном негативном влиянии.

В интервью «Коммерсанту», которое Песков дал после заражения коронавирусом, он признал, что, возможно, снимать блокатор не стоило.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков рассказал, как заподозрил у себя COVID-19