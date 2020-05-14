Лукашенко передал ЦИК документы на регистрацию группы по выдвижению на выборах

ЦИК Белоруссии получил заявление о регистрации инициативной группы в поддержку выдвижения белорусского главы государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты на предстоящих выборах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на белорусскую комиссию.

В сообщении ЦИК сказано, что Лукашенко не состоит в какой-либо партии, проживает в Минске. Руководителем инициативной группы, которая будет собирать подписи в поддержку действующего белорусского лидера, назначен председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.

Ранее Лукашенко заявил, что будет участвовать в электоральной кампании.

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