Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что не собирается реагировать на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона в ее адрес. Об этом пишет РИА «Новости».

Она сказала, что не будет говорить гадостей в отношении него, поскольку считает Гордона человеком, желающем иметь свою позицию, которую в нынешних условиях невозможно выразить объективно.

Депутат пожелала ему только всего хорошего и высоко оценила возможность высказаться, которую дал ей украинский журналист.

До этого Поклонская дала интервью Гордону, после чего он назвал ее символом предательства. Свою позицию Гордон аргументировал тем, что Поклонская является гражданкой Украины и до воссоединения полуострова с Россией работала в украинской Генпрокуратуре.

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