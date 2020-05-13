Украина продлила санкции против российских соцсетей

Совет национальной обороны Украины продлил действие санкций против российских социальных сетей и IT-компаний на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы украинского ведомства.

«Решением СНБО, среди прочего, предусматривается применение ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов», — сообщили в пресс-службе.

Заблокированными на территории Украины останутся социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, а также сервисы компании «Яндекс». Причиной блокировки указывается необходимость информационного противодействия «российской пропаганде».

Ранее руководство Украины запретило доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru в мае 2017 года сроком на три года.

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