В Совфеде оценили возможное слияние Архангельской области и НАО

Член Совета Федерации, представляющая НАО, Римма Галушина прокомментировала возможное объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом пишет ТАСС.

Она пояснила, что судьба НАО сильно географически и ментально связана с Арктикой.

Галушина добавила, что сейчас важно идти в ногу со временем, поэтому в случае создания новой территории, она должна реализовывать большие проекты в Арктике. Именно это, по ее мнению, позволит сделать новый российский субъект передовым для страны.

«Необходимо, чтобы интересы каждого жителя округа были учтены», — заключила она.

До этого главы Архангельской области и Ненецкого АО договорились об объединении.