ВЦИОМ: большинство одобряет предложенные Путиным меры поддержки россиян

Семеро из десяти россиян следили за выступлением главы государства 11 мая или узнали основные идеи его речи из выпусков новостей; что-то слышали об этом обращении Путина 88%.

Таковы данные нового опроса ВЦИОМ, опубликованного в среду, 13 мая.

Так, обращение произвело положительное впечатление на три четверти тех, кто следил за ним.

Большинство россиян (73%) считают, что президент стремится сделать всё возможное для разрешения ситуации с коронавирусом.

Согласно данным социологического исследования, введение разовых выплат в 10 тыс. руб. на каждого ребенка (3-15 лет) поддерживают 95% россиян. 89% высказались за восстановление предприятий при соблюдении всех санитарных норм.

76% поддерживают как возврат в полном объеме самозанятым подоходного налога, уплаченного в 2019 году, так и отмену для предприятий, пострадавших из-за коронавируса, платежей по налогам за апрель-июнь.

За запуск кредитной программы поддержки занятости для предприятий из пострадавших отраслей высказываются 72% россиян, а налоговый вычет в размере МРОТ в отношении страховых взносов для пострадавших от коронавируса предпринимателей поддерживают семеро из десяти россиян.