Голосование по Конституции назвали признаком возвращения к нормальной жизни

Проведение всенародного голосования по внесению изменений в Конституцию эксперты считают признаком возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

Об этом заявили в среду участники круглого онлайн-стола, проведенного ЭИСИ.

«Как только нам говорят о том, что дата голосования назначена, можно спокойно говорить, что эпидемия закончена, давайте жить нормальной жизнью», — заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

По мнению председателя правления Центра политических технологий Бориса Макаренко, главный смысл этого голосования — это ритуал политического участия. «Граждане ценят возможность лично участвовать в принятии важнейшего для страны решения», - цитирует его ТАСС.

В свою очередь, глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов полагает, что назначение даты голосования будет «хорошей новостью для государства и гражданского общества».