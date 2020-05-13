РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ могут объединить

Временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный намерены объединить регионы в единый субъект РФ. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два информированных источника.

Один из источников уверен, что объединение территорий экономически выгодно Архангельской области и НАО, бюджет которой во многом зависит от доходов от добычи нефти и газа. А в последнее время цена на нефть была нестабильной и невысокой.

По словам собеседников издания, Цыбульский и Бездудный должны выступить с соответствующим заявлением об объединении субъектов в среду, 13 мая, в столице НАО — Нарьян-Маре.

Также чиновники должны подписать меморандум о желании объединить регионы. После этого должен пройти референдум по объединению. Источник полагает, что он может состояться же в 2020 году.