Жена Пескова Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом
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Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка сообщила о своей госпитализации с COVID-19, сообщает Daily Storm.
12 мая Песков сообщил, что он сам находится в больнице с коронавирусом.
По словам Навки, они с Песковым находятся под наблюдением врачей.
«Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось все: и кровь, и температуры нет», — рассказала она.
По ее словам, с Песковым также «все в порядке».
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