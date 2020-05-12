WP: сотрудников Белого дома обяжут носить маски

<img src="//img.gazeta.ru/files3/89/13079089/Depositphotos_29944981_l-2015-pic905-895x505-35904.jpg">

Большинство сотрудников Белого дома обяжут носить медицинские маски или другими способами закрывать лицо на территории комплекса во избежание распространения коронавируса в резиденции американского президента. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителей администрации.

По словам представителей, соответствующее распоряжение будет обнародовано в течение дня. Надевать маски нужно будет только «в общественных пространствах» на территории комплекса. Находясь в рабочих кабинетах, можно будет оставаться без защитных средств.

При этом глава государства Дональд Трамп, вероятнее всего, не станет носить маску, добавили источники.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию

— Коронавирус обнаружили у члена аппарата вице-президента США Майка Пенса

— Трамп пообещал ежедневно тестироваться на коронавирус