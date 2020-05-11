Порошенко потребовал продлить санкции против российских соцсетей

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Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского экстренно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и продлить санкции в отношении российских социальных сетей. Об этом он написал своем Telegram-канале.

«Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продлить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад», — написал Порошенко.

Он также указал, что такие меры необходимы для информационного противодействие российской «гибридной агрессии». По его словам, этому вопросу надо уделять не меньше средств, чем расходуется на «оборону страны».

Руководство Украины запретило доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru в мае 2017 года сроком на три года. Запрет истекает в этом году.

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