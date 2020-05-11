СМИ Чехии назвали имя «российского дипломата с ядом»
Человеком, который якобы привез в начале апреля в Чехию смертельный яд, является некий Андрей Викторович К. Об этом пишет пражское сетевое издание Seznam.
По данным СМИ, этот человек якобы работает в чешской столице руководителем российского федерального агентства в дипломатическом статусе.
27 апреля пражское издание Respekt со ссылкой на источник в спецслужбах заявил, что якобы в Прагу прилетел мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд. Мужчина затем проследовал в российское посольство на ожидавшей его машине диппредставительства. По предположению еженедельника, яд мог предназначаться двум пражским политикам, которые связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.
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