СМИ Чехии назвали имя «российского дипломата с ядом»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/287/12224287/Depositphotos_63352741_l-2015-pic905-895x505-75298.jpg">

Человеком, который якобы привез в начале апреля в Чехию смертельный яд, является некий Андрей Викторович К. Об этом пишет пражское сетевое издание Seznam.

По данным СМИ, этот человек якобы работает в чешской столице руководителем российского федерального агентства в дипломатическом статусе.

27 апреля пражское издание Respekt со ссылкой на источник в спецслужбах заявил, что якобы в Прагу прилетел мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд. Мужчина затем проследовал в российское посольство на ожидавшей его машине диппредставительства. По предположению еженедельника, яд мог предназначаться двум пражским политикам, которые связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков счел «уткой» расследование чешского издания про россиянина

— Чехия не намерена выдворять российского посла