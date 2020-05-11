Трамп опубликовал более 50 твитов о «связи» России и его президентской кампании

Вечером в субботу и утром в воскресенье, 9-10 мая, президент США Дональд Трамп более 50 раз твитнул или ретвитнул публикации о расследованиях ФБР и комитета по разведке палаты представителей в отношении предполагаемых связей его президентской кампании и России. Об этом сообщает Axios.

Многие из постов Трампа были о решении Министерства юстиции прекратить дело против генерала Майкла Флинна.

Остальные твиты были посвящены стенограммам следственного комитета Палаты представителей о расследовании событий в России в 2018 году.

Расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, в результате которых главой государства стал Дональд Трамп, проводилось в 2017-2018 годах. По результатам расследования комитет Палаты представителей по разведке обвинил Россию в «сговоре» с кампанией Трампа, однако данные обвинения опровергли в Кремле и Белом доме.

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