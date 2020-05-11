Выборы президента Молдавии могут состояться 1 ноября
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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что предложит парламенту страны провести выборы главы государства 1 ноября 2020 года, сообщает РИА «Новости».
В последнее время появились слухи, что власти могут отменить или отложить выборы президента <...> Я решил предложить парламентскому большинству на следующем заседании назначить 1 ноября днем выбора президента Молдавии», — заявил Додон.
Ранее выборы главы республики власти страны планировали провести в период с 23 октября по 23 ноября. Действующий глава государства пока не подтвердил свое намерение баллотироваться на второй срок.
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