МИД РФ поблагодарил Туркменистан за гумпомощь в условиях пандемии

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Россия глубоко признательна Туркменистану за предоставленную гуманитарную помощь, которая особенно ценна в условиях пандемии коронавируса нового типа, говорится в официальном заявлении российского Министерства иностранных дел.

Туркменская сторона направила в Россию гуманитарный груз весом около 1000 тонн, в состав помощи вошли текстильная продукция, строительные материалы и продовольствие, указано в заявлении.

Предоставленная гуманитарная помощь будет направлена в российские медицинские учреждения и в организации, которые оказывают социальную поддержку гражданам из группы риска.

По последним данным, в России зафиксировано 209 688 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1 915 – с летальным исходом. Выздоровели 34 306 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.