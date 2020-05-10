Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России

Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме. Об этом заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал на своей странице в Instagram ведущий программы Павел Зарубин.

«Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть», — сказал он, отвечая на вопрос о том, в чем состоит российская национальная идея. «Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым», — сказал Путин.

По его мнению, смысл патриотизма в том, чтобы посвятить себя развитию страны.

«Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха», — пояснил глава государства.

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