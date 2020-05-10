В Венесуэле арестовали двух американцев, обвиняемых в попытке морского вторжения

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Верховный суд в Венесуэле арестовал двух граждан США, обвиняемых Каракасом в попытке морского вторжения на территорию страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление суда.

«Национальный суд по делам, связанным с терроризмом, постановил заключить под стражу американских граждан Люка Александра Денмана и Айрана Берри за предполагаемое совершение преступления», — заявили в венесуэльском суде.

По словам суда, вместе с ними арестованы и другие задержанные.

3 мая глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По словам президента Венесуэлы, среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американцев, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.

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