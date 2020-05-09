Эрдоган поздравил Путина с Днем Победы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил российскому лидеру Владимиру Путину послание с поздравлением с 75-летием Победы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию главы турецкого государства.
«От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы», — написал Эрдоган.
Турецкий президент отметил, что эта круглая дата означает окончание Второй мировой войны, «которая принесла огромное горе всему человечеству и унесла миллионы жизней советских граждан».
«Этот юбилей напоминает нам, насколько ценен мир во всем мире», — подчеркнул лидер Турции.
Он также обратил внимание на то, как важны совместные усилия Москвы и Анкары для установления мира и защиты стабильности в регионе.
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