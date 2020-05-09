Путин и Назарбаев обменялись поздравлениями в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговора политики обменялись взаимными поздравлениями в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«В телефонном разговоре президент Российской Федерации Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев обменялись сердечными поздравлениями», — уточнили в Кремле.
Ранее Путин в ходе торжественных мероприятий в Москве возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и поздравил россиян с Днем Победы.
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