Зеленский рассчитывает установить мемориальные колокола в Крыму и Донецке

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале проекта по созданию мемориальных символов, во время которого предполагается установить четыре колокола, в том числе в Донецке и Симферополе. Соответствующее видеообращение опубликовано на его странице в Facebook.

«Вчера [8 мая] я был в Луганской области, у первого поселка, где в 1942-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол — Колокол Памяти», — сказал глава государства.

Колокол Победы планируется установить на Закарпатье.

«Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства — в Симферополе», — заявил Зеленский.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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