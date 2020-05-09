Генсек ООН заявил, что жертвы СССР для Победы над нацизмом не должны быть забыты

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что жертвы, которые принес СССР для достижения Победы над нацизмом, не должны быть забыты. Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА «Новости».

Кроме того, он назвал Вторую мировую войну «временем невероятных зверств», а также «потерь человечности».

По его мнению, война нанесла тяжелый урон многим государствам. Наибольшее число жертв, как уточнил генсек, пришлось на бывшие республики СССР.

«Жертвы, принесенные народом Советского Союза во имя победы над нацизмом, не только человеческие, но жертвы во всех смыслах слова — не должны быть забыты никогда», — подчеркнул Гутерреш.

Он добавил, что памятные события в странах напоминают о погибших и цене, которые они заплатили за победу.

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