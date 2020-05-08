Посол РФ в Венесуэле оценил сотрудничество Гуайдо с американской ЧВК

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Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров назвал информацию о соглашении между венесуэльской оппозицией и американской ЧВК Silvercorp «сделкой с дьяволом», сообщает РИА «Новости».

«Вопиющий пример не только откровенного пренебрежения международным правом, но и элементарных норм человеческого бытия. Это по сути сделка с дьяволом», — сказал Мелик-Багдасаров.

По его мнению, сложно представить, как венесуэльская оппозиция «будет теперь смотреть в глаза своим избирателям».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что оппозиционный парламент Венесуэлы заключил контракт с американской ЧВК Silvercorp на оказание услуг по свержению президента Николаса Мадуро.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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