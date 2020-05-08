МИД ответил на решение КС Молдавии по кредитному соглашению в Россией

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Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение конституционного суда Молдавии о признание кредитного соглашения с Россией неконституционным вызывает сожаление. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что такое решение было обусловлено политизированным отношением суда.

Замминистра напомнил, что Молдавия сама обратилась с просьбой о кредите, «Россия никому ничего не навязывала», а также добавил, что переговоры по соглашению проводились в открытой форме и освещались СМИ.

«Почему-то на том этапе (начало переговоров в сентябре 2019 года. — примечание «Газеты.Ru») никто не ставил вопрос о конституционности переговоров», — подчеркнул Руденко.

Ранее стало известно, что Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении молдавской стороной кредита от России на сумму €200 млн.

Соглашение о предоставлении Россией кредита Молдавии было подписано 17 апреля 2020 года. 24 апреля Конституционный суд Молдавии приостановил закон о получении кредита.

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