Джонсон пригласил Путина к участию в саммите по разработке вакцины от COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора пригласил президента России Владимира Путина участвовать в виртуальном международном саммите по разработке вакцины от коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса британского премьера.
«Премьер-министр пригласил президента Путина принять участие во Всемирном саммите по вакцине, который Великобритания проведет в онлайн-режиме в июне», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что задачами будущего саммита также станут усилие систем здравоохранения, борьба с коронавирусом в бедных странах мира и международная координация по вопросу финансирования Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на период с 2021 по 2025 год.
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