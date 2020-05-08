В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу КНР Си Цзиньпиня за сохранение и бережное отношение к памяти о тысячах советских солдат и добровольцев. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В рамках телефонного разговора, который прошел в пятницу, 8 мая, китайский лидер поздравил Путина накануне 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«С обеих сторон подчеркнута решимость противодействовать попыткам ревизии итогов Второй мировой войны», — говорится в заявлении.
Кроме того, президенты также обсудили вопрос пандемии нового типа коронавируса COVID-19, а также оценили взаимное сотрудничество в рамках борьбы с распространением заболевания.
В рамках разговора Путин и Цзиньпин условились продолжить контакты, а также обсудили вопросы развития двусторонних отношений.
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