Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании «Мир».

По словам главы государства, стоит всегда вспоминать о том, как относились предки россиян к Родине, Отечеству, «особенно если оно в опасности», и исходя из этого строить свое собственное поведение.

Тем не менее, он отметил, что поведение человека в тяжелых обстоятельствах должно зависеть в первую очередь от него.

Президент рассказал, что его первой работой после окончания Ленинградского государственного университета была служба в органах государственной безопасности.

«Довольно быстро я попал на работу во внешнюю разведку, в основном работал по линии нелегальной разведки. Нас там воспитывали в духе исключительной преданности Отечеству», — поделился Путин.

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