Трамп заявил о готовности США направить РФ аппараты ИВЛ в нужный момент
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США направят России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в качестве помощи в борьбе с новым коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.
Он добавил, что сделает это в подходящий момент.
Трамп пояснил, что соответствующее предложение он сделал президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора.
В целом, беседу с российским коллегой американский лидер назвал продолжительной. Главы поздравили друг друга с 75-летием со Дня Победы.
Ранее стало известно, что главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого президент США и озвучил предложение по поставке медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.
Согласно последним данным, в России выявлено 177 160 случаев заражения CОVID-19. При этом 23 803 человек выздоровели, 1 625 скончались.