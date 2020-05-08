КС Молдавии признал неконституционным кредитное соглашение с Россией

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Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении молдавской стороной кредита от России на сумму €200 млн, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

Кроме того, противоречащими конституции судом признаны решение правительства Молдавии о заключении кредитного соглашения с Россией, решение кабмина о ратификации данного соглашения и закон о ратификации кредитного соглашения парламентом.

Отмечается, что данное судебное решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Соглашение о предоставлении Россией кредита Молдавии было подписано 17 апреля 2020 года. 24 апреля Конституционный суд Молдавии приостановил закон о получении кредита.

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