Трамп назвал «изменой» расследование в отношении экс-советника Флинна

<img src="//img.gazeta.ru/files3/455/10524455/RTSYJBB-pic905-895x505-35743.jpg">

Американский президент Дональд Трамп заявил, что уголовное расследование, возбужденное в отношении его бывшего советника Майкла Флинна является «изменой». Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава Белого дома назвал Флинна «невиновным» и «отличным человеком», который стал «целью» администрации бывшего президента США Барака Обамы.

«Они очень нечестные люди. Что хуже — это государственная измена. Я очень рад за генерала Флинна», — подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что назвал авторов расследования «сбродом» и «жуликоватыми людьми», которые должны будут «заплатить большую цену» за свои действия.

Ранее Флинн признался в дезинформации ФБР о контактах с послом России в США (тогда им был Сергей Кисляк. – прим. ред.), а также о деловых связях с Турцией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минюст США прекращает уголовное дело против экс-советника Трампа

— Трамп допустил возвращение его экс-советника Флинна в администрацию CША

— Трамп рассматривает возможность помилования экс-советника Флинна