Трамп сообщил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ из США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился на предложение по поставке аппаратов ИВЛ в Россию, сообщает РИА «Новости».

«Да, мы помогаем многим странам. Россия пострадала от того же COVID-19, как и другие», — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого президент США и озвучил предложение по поставке медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

В России на данный момент зарегистрировано 177,1 тыс. случаев коронавируса, 23,8 вылечились, 1,6 умерли.

В США, по последним данным, зарегистрировано 1,2 млн выявленных случев заражения.