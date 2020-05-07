Минюст США прекращает уголовное дело против экс-советника Трампа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Дональд Трамп и Майкл Флинн
Carlos Barria/Reuters

Минюст США отказался от уголовного преследования экс-советника президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, передает Associated Press.

Дело против Флинна было одним из основных составляющих «российского расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера.

Ранее Флинн признался в дезинформации ФБР о контактах с послом России в США (тогда им был Сергей Кисляк. – прим. ред.), а также о деловых связях с Турцией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Трамп допустил возвращение его экс-советника Флинна в администрацию CША

Трамп рассматривает возможность помилования экс-советника Флинна