Минюст США прекращает уголовное дело против экс-советника Трампа

Минюст США отказался от уголовного преследования экс-советника президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, передает Associated Press.

Дело против Флинна было одним из основных составляющих «российского расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера.

Ранее Флинн признался в дезинформации ФБР о контактах с послом России в США (тогда им был Сергей Кисляк. – прим. ред.), а также о деловых связях с Турцией.

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