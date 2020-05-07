Макрон и Путин провели телефонные переговоры

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Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе переговоров Макрон указал на важность сотрудничества с российскими коллегами в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа COVID-19. Лидеры России и Франции указали на важность двустороннего контакта в данном вопросе.

Кроме того, президенты затронули тему подготовки к видеоконференции с участием лидеров стран-членов СБ ООН. Они также обсудили международную повестку, в том числе преодоление внутриукраинского конфликта, а также ситуацию в Ливии.

Путин и Макрон обменялись поздравлениями накануне 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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