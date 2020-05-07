Путин и Токаев обменялись поздравлениями в честь 75-летия Победы
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе переговоров лидеры стран обсудили принимаемые в государствах меры по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19 в странах. Они условились о дальнейшей координации действий по данному вопросу.
Кроме того, Путин и Токаев поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Президенты России и Казахстана указали на особое значение даты в истории двух стран.
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