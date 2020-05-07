Победитель конкурса «Лидеры России» назначен и.о. мэра Нижнего Новгорода

Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018-2019 гг. Юрий Шалабаев вступил в должность исполняющего обязанности главы Нижнего Новгорода.

Шалабаев ранее работал замглавы Нижнего Новгорода.

«Конкурс «Лидеры России» научил мыслить глобально и дал понимание, что нельзя останавливаться перед трудностями при достижении больших целей», — цитирует слова Шалабаева пресс-релиз АНО «Россия — страна возможностей», который поступил в четверг в «Газету.Ru».

Он также напомнил, что в следующем году город на Волге отметит 800-летие.

В свою очередь, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров выразил уверенность, что обучение в РАНХиГС обогатило многолетний управленческий опыт Шалабаева.

«Желаю нашему победителю конкурса «Лидеры России» успехов на этом ответственном поприще», - сказал Комиссаров.