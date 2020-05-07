Глава ХДС: Германия готова для укрепления отношений с РФ
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Председатель немецкой правящей партии «Христианско-демократический союз» Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия настроена на более тесное сотрудничество с РФ в ближайшем будущем, сообщает агентство Reuters.
«Мы готовы к этому <...> Зависит от российского руководства, захотят ли они пожать нашу протянутую руку», — сказала Крамп-Карренбауэр.
Она также отметила, что Россия давно могла бы «вернуться» к диалогу с Берлином. В число проблем в отношениях между странами, по мнению главы ХДС, вошли события в Крыму, конфликт на Украине и «нарушение ядерных соглашений».
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