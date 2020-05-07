Вучич поздравил Путина с наступающим Днем Победы

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Президент Сербии Александр Вучич передал российскому коллеге Владимиру Путину письмо с поздравлениями с 75-летием Победы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на администрацию сербского лидера.

Уточняется, что он вручил его российскому послу Александру Боцан-Харченко на встрече в Белграде.

В письме говорится, что День Победы является одной из наиболее светлых дат в истории человечества.

«Честь для меня, что наши народы вместе прошли тяжелые испытания в благородной миссии освобождения мира от величайшего зла ХХ века, преодолев страх и смерть», — процитировали послание в администрации Вучича.

Сербский лидер также выразил соболезнования России в связи с жертвами коронавируса и поблагодарил страну за оказанную Сербии заботу.

Отправленную помощь со стороны России он назвал «подтверждением исключительных стратегических отношений» Москвы и Белграда.

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