СЖР счел чрезмерными действия Минска в адрес журналистов Первого канала

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Союз журналистов России посчитал чрезмерными действия Белоруссии по высылке корреспондента Первого канала из страны и лишению аккредитации съемочной группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление союза.

В документе говорится, что несмотря на сложившуюся в связи с пандемией коронавируса ситуацию принципы свободного распространения информации и работы журналистов должны оставаться незыблемыми.

«Мы расцениваем меры, предпринятые белорусской стороной, как чрезмерные», — написано в заявлении.

Также Союз журналистов призвал остановить давление на представителей российских СМИ и попробовать найти выход из ситуации с помощью расширенного диалога журналистских организаций стран.

Отмечается, что Союз планирует запросить у белорусского МИДа подробные разъяснения по поводу лишения аккредитации коллег.

До этого стало известно, что комиссия белорусского внешнеполитического ведомства по аккредитации иностранных журналистов решила лишить аккредитации съемочную группу российского канала из-за «распространения информации, не соответствующей действительности».

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