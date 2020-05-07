СЖР счел чрезмерными действия Минска в адрес журналистов Первого канала
Союз журналистов России посчитал чрезмерными действия Белоруссии по высылке корреспондента Первого канала из страны и лишению аккредитации съемочной группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление союза.
В документе говорится, что несмотря на сложившуюся в связи с пандемией коронавируса ситуацию принципы свободного распространения информации и работы журналистов должны оставаться незыблемыми.
«Мы расцениваем меры, предпринятые белорусской стороной, как чрезмерные», — написано в заявлении.
Также Союз журналистов призвал остановить давление на представителей российских СМИ и попробовать найти выход из ситуации с помощью расширенного диалога журналистских организаций стран.
Отмечается, что Союз планирует запросить у белорусского МИДа подробные разъяснения по поводу лишения аккредитации коллег.
До этого стало известно, что комиссия белорусского внешнеполитического ведомства по аккредитации иностранных журналистов решила лишить аккредитации съемочную группу российского канала из-за «распространения информации, не соответствующей действительности».
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