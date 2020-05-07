МИД Чехии выразил надежду на улучшение отношений с Москвой

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек выразил надежду на улучшение отношений с Россией, исходя из принципа взаимного невмешательства во внутренние дела. Об этом дипломат заявил в интервью РБК, принадлежащего Григорию Березкину.

«Наши граждане платят мне за то, чтобы я занимался вопросами будущего страны, и строил с Россией взаимовыгодные отношения, а не за то, чтобы поднимать старые споры», — сказал Петржичек.

Он добавил, что намерение России завести уголовные дела против тех, кто организовывал демонтаж памятника маршала Конева в Праге, абсурдно. По его словам, в соглашении 1993 года не указано, «что этот памятник может стоять именно только на площади в Праге и нигде больше».

При этом он подчеркнул, что «договор о дружественных отношениях» между Россией и Чехией предполагает невмешательство стран во внутренние дела друг друга.

По словам главы чешского МИД, Прага готова вести диалог с Москвой по поводу передачи памятника, однако сам объект — собственность муниципальных властей, а не правительства Чехии, и оно не может им свободно распоряжаться.

Ранее стало известно, что в районе Прага-6 снесли памятник маршалу Коневу, который был установлен на средства жителей чешской столицы в благодарность за то, что полководец приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания. Памятник был перемещен в хранилище пражского Музея истории XX века.

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